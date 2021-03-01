"Интер РАО" продолжает поставки электроэнергии на Украину

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" на данный момент продолжает экспортировать электроэнергию на Украину. Об этом сообщила член правления "Интер РАО" Александра Панина в ходе телефонной конференции.

"На Украине были ограничения по запасам топлива, в связи с чем "Интер РАО" возобновила коммерческие поставки на Украину. Февраль мы закончили с поставками и в март зашли тоже с поставками. Пока Украина нам их не закрыла <…>, в настоящее время есть дополнительные коммерческие поставки на Украину", - сказала Панина.

3 февраля Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго". Это произошло после того, как днем ранее случилось аварийное отключение энергоблока №1 Запорожской ТЭС - самой мощной тепловой электростанции страны. По информации компании "Укрэнерго", в результате отключения на Запорожской ТЭС были обесточены города Энергодар и Днепрорудное, а в объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности 750 МВт. Энергоблок был включен в работу 4 февраля.