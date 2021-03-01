Продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первых 100 заказов в любой регион России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Продавцы, использующие услуги по хранению или доставке товаров от партнера AliExpress Россия - компании "Цайняо", смогут воспользоваться новой субсидией и не платить за доставку первых 100 заказов в любой регион страны. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе AliExpress Россия.

"Эта мера распространится на продавцов платформы, которые начнут пользоваться услугами логистического оператора "Цайняо" с 1 марта, и дополнит ранее введенные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Инвестиции со стороны AliExpress Россия и "Цайняо" (Cainiao Network входит в Alibaba Group) в программу поддержки локальных продавцов составят более 3 млрд рублей до конца 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Благодаря новой субсидии предприниматели смогут первое время работать на маркетплейсе совершенно бесплатно, экономя несколько десятков тыс. рублей: платформа не будет брать оплату за доставку первых 100 заказов и не берет комиссию за продажу первых 100 товаров.

Отправка первых 100 заказов будет бесплатной вне зависимости от числа товаров в заказе (если общий вес не превышает 30 кг). Тарифы на доставку следующих заказов будут стандартными для AliExpress: в большинстве случаев продавец заплатит 69 рублей (без НДС) за доставку заказа весом до 2 кг в любую точку страны. В такой тариф заложили субсидии от маркетплейса и "Цайняо", которые позволяют продавцам экономить до 50% стоимости по сравнению с другими способами доставки.

"Мы не диктуем продавцам, по какой цене и с какой скидкой продавать. Кроме того, в прошлом году мы ввели ряд мер поддержки российских предпринимателей, включая снижение комиссии, фиксацию тарифов на доставку и субсидирование логистики. И локальная часть маркетплейса растет очень быстро: число российских продавцов выросло в семь раз, а доля локальных магазинов в обороте площадки увеличилась в 2,5 раза чуть больше чем за год. В этом году мы не меняем курса: нашими приоритетами остаются поддержка малого и среднего бизнеса, расширение локального ассортимента и ускорение доставки", - отметил генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев, слова которого приводит пресс-служба.

Меры поддержки

Меры поддержки малого и среднего бизнеса на AliExpress, запущенные в 2020 году: отмена комиссии на первые 100 заказов (далее - 5% или 8% в зависимости от категории товара), бесплатный фулфилмент (хранение товаров и сборка заказов) при оборачиваемости менее 60 дней, единые тарифы на доставку по всей стране (большинство заказов доставляются за 69 рублей без НДС), бесплатная для продавцов доставка первых 10 заказов.

"Поддержка и развитие малого бизнеса является для нас одним из основных векторов развития на ближайший год. Благодаря новому пакету мер, который мы предоставляем продавцам со всей страны, выход на маркетплейсы станет еще более доступным и удобным. Уже сейчас при работе с нашими сервисами малый бизнес может экономить до половины затрат на логистику. При этом малые предприятия могут пользоваться всем комплексом услуг, которые доступны для крупного ретейла: от доставок в постаматы до сортировки на региональных складах. В этом году наши дополнительные инвестиции в развитие проектов для продавцов превысят миллиард рублей", - сказал генеральный директор "Цайняо" в России Вячеслав Савин, которого также цитирует пресс-служба.

AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "МегаФона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компанию создали 9 октября 2019 года.