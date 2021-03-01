FT: Великобритания выпустит первые "зеленые" сберегательные облигации в 2021 году

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Британское правительство выпустит в нынешнем году первые "зеленые" сберегательные облигации в преддверии 26-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которое проведет Соединенное Королевство в ноябре в Глазго. Подобное предприятие запускается Лондоном с целью укрепления своей "экологической репутации" перед осенней конференцией в Шотландии, сообщает в понедельник газета Financial Times.

Ценные бумаги, стоимость и структура которых еще не определены, предоставят частным инвесторам возможность вложиться в проекты "зеленой" экономики, включающие возобновляемые источники энергии. По данным Минфина королевства, которые приводит издание, облигации будут предложены британцам в рамках государственной сберегательной схемы National Savings & Investments.

Британский премьер Борис Джонсон представил ранее план так называемой зеленой промышленной революции из 10 пунктов, который, в частности, предполагает введение запрета на продажу новых легковых автомобилей и фургонов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году - на 10 лет раньше, чем планировалось изначально. Такая инициатива подразумевает также увеличение мощности системы прибрежных ветряных электростанций до 40 гигаватт за ближайшее десятилетие. В качестве мер поддержки строительства энергоэффективных домов правительство королевства ставит цель установить по всей стране 600 тыс. тепловых насосов к 2028 году. На реализацию плана Джонсона будет выделено £12 млрд ($16,7 млрд).

Принимая подобные решения, британское правительство стремится достичь амбициозной цели - добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения.