Мосбиржа планирует предоставить возможность торговать 24 часа в сутки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московская биржа в долгосрочной перспективе планирует предоставить клиентам возможность торговать 24 часа в сутки, заявил журналистам управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич. Этот вопрос будет прорабатываться после запуска ранних торгов с 07:00 мск на всех рынках торговой площадки.

"Наша задача - чтобы все наши инструменты, все рынки, были доступны с утра. Пока мы говорим про 7 утра - как некий компромисс, который мы достигли с индустрией, с брокерами, с банками. Тем не менее, мы тоже смотрим в сторону 24/5. Ну а дальше <…> может и 24/7", - сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной запуску утренней сессии на срочном и валютном рынках.

В свою очередь, вопрос запуска торгов на рынке акций и облигаций с 7:00 мск будет обсуждаться после оценки результатов ранних торгов на срочном, валютном рынках и на рынке драгметаллов. Определенных ориентиров по датам запуска утренних торгов на фондовом рынке пока нет.

"Мы договаривались и внутри, и с участниками рынка, что сейчас запустим валюту и "срочку", и после этого сразу можем начинать думать о том, как и когда мы запустим ранние торги - по-видимому, тоже с 7 утра - на фондовом рынке. Поэтому я думаю, что мы довольно скоро сможем вернуться уже с какими-то более точными представлениями. Опять же зависит это не только от нас, может, даже не столько от нас, но и от готовности рынка, брокеров, банков к этому, когда мы начнем торговать ранним утром еще и на фондовом рынке", - добавил Марич.

"Когда мы начинали обсуждение ранних торгов с участниками рынка - с банками, брокерами, - мы прошли все классические стадии, естественно, начиная с резкого отрицания. Сейчас мы видим, что это отрицание сменилось уже, скорее, позитивным отношением, и более того, оно даже уже сменилось не просто поддержкой, а требованием: давайте развиваться, давайте двигаться дальше с точки зрения расширения спектра инструментов и часов торгов", - отметил он.

Московская биржа с 1 марта начала проводить торги с 7:00 мск на валютном, срочном рынках и на драгоценных металлов. Ранее торги на этих рынках были доступны с 10:00 до 23:50 мск. В июне 2020 года торговая площадка запустила вечернюю сессию с 19:00 до 23:50 мск.