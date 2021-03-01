В Литве заявили, что бойкот БелАЭС невозможен без отключения от всей энергосистемы региона

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Бойкот Вильнюсом электроэнергии, вырабатываемой атомной станцией БелАЭС, построенной белорусскими властями у литовской границы и в 50 км от столицы балтийской республики, невозможен без отключения литовских электросетей от единой энергосистемы России, Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии (БРЭЛЛ). Об этом в понедельник в эфире национального радио LRT заявил генеральный директор оператора электросетей Литвы Litgrid Рокас Масюлис.

"Мы эту электроэнергию не закупаем, но если кто-то другой это делает, то она перетекает через наше соединение с сетями Белоруссии. Так оно и будет до тех пор, пока мы не проведем синхронизацию с Европой и не отключим это соединение", - сказал он.

Претензии к безопасности

В Вильнюсе считают, что БелАЭС возводилась с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент Литвы объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через свои сети ее электроэнергии. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться. Присоединиться к бойкоту Литва призвала Латвию и Эстонию. В Риге и Таллине установку Вильнюса на политическом уровне поддержали. Однако оказалось, что технически реализовать запрет не так просто, ведь различить в едином электроэнергетическом потоке место выработки электроэнергии невозможно.

В начале февраля председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что в общем балансе потребляемой Литвой электроэнергии 12% приходится на выработанную БелАЭС, в денежном выражении в месяц это составляет 11 млн евро. По данным Litgrid, в январе с началом опытной и коммерческой эксплуатации БелАЭС объемы торговли электроэнергией стран Балтии с Россией увеличились в 3,5 раза. Отдельно для Литвы это количество удвоилось. Предполагается, что российские компании покупают электроэнергию, в том числе БелАЭС, в Белоруссии, а затем она поступает в торговый оборот на региональную электроэнергетическую биржу.

"Одно дело физический поток электроэнергии, который попадает в наши сети, проходит по кольцу [БРЭЛЛ], а затем уходит в Россию. Это могут быть какие-то технические потоки, за которые деньги не платятся, - предположил Масюлис. - Важно, чтобы не было коммерческих поставок, благодаря которым финансировалась бы атомная энергетика Белоруссии".

В Минске не раз подчеркивали, что безопасность БелАЭС обеспечивается в соответствии с самыми высокими стандартами.

Выработан первый миллиард

До недавнего времени линии электропередачи Литвы, как и других стран Балтии, кроме не слишком мощной ветки из Эстонии в Финляндию, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках БРЭЛЛ. Одновременно с осуществляемой синхронизацией с европейскими сетями через Польшу Литва отключится от единой энергосистемы и обрежет линии электропередачи с Белоруссией. Это сделает физически невозможным попадание в ее сети электроэнергии из соседней страны. Окончание проекта синхронизации стоимостью около €1 млрд (75% затрат покроет ЕС) намечено на 2025 год. Литва пытается договориться об ускорении его реализации.

Минэнерго Белоруссии 12 февраля сообщило, что БелАЭС, действующая пока в рамках опытно-промышленной эксплуатации, выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в апреле или в мае текущего года.