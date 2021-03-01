Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями курятины и яиц

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил ТАСС участник совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением", - сказал собеседник агентства.

По данным Росстата, цены на куриное мясо в России за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года выросли на 1,9%, на яйца - на 1,1%.

Рост цен на мясо кур 24 февраля по отношению к концу января составил 4,2%, к концу декабря - 6,2%. За неделю с 9 по 15 февраля увеличение цен на куриное мясо составило 1,4%, неделей ранее - 0,8%.

Цены на яйца куриные, согласно данным на 24 февраля, выросли по сравнению с концом января на 2,6%, с концом декабря - на 2,3%. За неделю с 9 по 15 февраля рост цен на яйца достигал 0,9%, неделей ранее - 0,6%.