Волож и его семейный траст планируют продать до 29,2 тыс. акций класса A "Яндекса"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Руководитель группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож и его семейный траст намерены продать до 29,2 тыс. акций класса A компании. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

"Аркадий Волож, согласно ранее зафиксированному плану, планирует продать на открытом рынке 29,18 тыс. акций класса А. Всего Волож владеет 30,8 млн акций класса В (1 акция класса B конвертируется в 10 акций класса A - прим. ТАСС), экономическая доля которых на текущий момент составляет 8,7% и обеспечивает 45,5% голосов", - пояснили в компании.

По данным Nasdaq, на закрытии торгов 26 февраля одна акция класса A "Яндекса" стоила $63,9, следовательно, Волож и семейный траст могут выручить от продажи пакета до $1,86 млн.

В январе 2020 года Волож совместно с семейным трастом, созданным в рамках внесения изменений в структуру корпоративного управления компанией, подал заявление о продажи части своих акций в течение года.

Согласно данным компании на апрель 2020 года, основными акционерами Yandex N. V., помимо Воложа, являются Владимир Иванов (3,71% акций и 6,34% голосов), американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций и 3,4% голосов), Invesco Ltd. (5,01% акций и 2,49% голосов), Harding Loevner LP (4,73% акций и 2,35% голосов).