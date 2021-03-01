Минпромторг не планирует продлевать соглашения по стоимости сахара и масла

"Впереди еще месяц действия [текущих соглашений], и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них", - сказал он.

По его мнению, жесткое регулирование ломает логистику и цепочки поставок продукции. Это и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе может привести к последствиям, которые надо просчитывать с точки зрения макроэкономики. "Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но опять-таки абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары", - сказал Евтухов.

В то же время, по его словам, и данные Росстата, и данные ФНС подтверждают стабилизацию цен на продукты, по которым заключены соглашения. "По сахару и маслу мы даже фиксируем среди тех 12 тыс. субъектов, что подписали соглашения, снижение цен ниже установленных. Поэтому, повторюсь, сомнительно, чтобы была необходимость соглашения продлевать", - уверен заместитель министра. Он подчеркнул, что ситуация на продовольственном рынке России стабильная, Минсельхоз ожидает в текущем году хороший урожай, а также прогнозирует позитивное развитие производства других видов сельхозтоваров. "Соответственно, не будет недостатка в продуктах, не будет дефицита и не будет причин для роста цен", - заключил Евтухов.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.