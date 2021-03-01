Минпромторг рассматривает возможность введения маркировки воды в три этапа

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минпромторг рассматривает возможность введения маркировки воды в России в три этапа. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов.

"Как и маркировка молочной продукции, маркировка воды тоже будет вводиться поэтапно. Мы предлагали вводить в два этапа: сначала начать маркировать минеральную воду, потом - все остальное. Бизнес предложил ввести маркировку воды в три этапа, и мы сейчас это обсуждаем", - сказал Евтухов.

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался 1 апреля 2020 года и должен завершиться 1 марта 2021 года. Однако ранее Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке упакованной воды до 1 июня 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, правительственное постановление по введению обязательной маркировки может вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его проект необходимо внести в кабмин до 1 мая 2021 года. Таким образом, продление эксперимента обуславливается необходимостью обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.

В феврале 2021 года правительство РФ включило упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Согласно документу, срок введения обязательной маркировки этой продукции будет определен по результатам эксперимента.