ФАС начала проверки производителей курятины и яиц на соблюдение требований закона

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова приступила к проверке производителей мяса курицы и куриных яиц по соблюдению требований антимонопольного законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"ФАС России получила поручение А. Р. Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

В понедельник Белоусов по итогам совещания по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил ТАСС участник совещания.

По данным Росстата, цены на куриное мясо в России за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года выросли на 1,9%, на яйца - на 1,1%.

Рост цен на мясо кур 24 февраля по отношению к концу января составил 4,2%, к концу декабря - 6,2%. За неделю с 9 по 15 февраля увеличение цен на куриное мясо составило 1,4%, неделей ранее - 0,8%. Цены на яйца куриные, согласно данным на 24 февраля, выросли по сравнению с концом января на 2,6%, с концом декабря - на 2,3%. За неделю с 9 по 15 февраля рост цен на яйца достигал 0,9%, неделей ранее - 0,6%.