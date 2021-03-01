"Биннофарм групп" начнет выпускать лекарства от анемии на заводе в Зеленограде

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Фармацевтический холдинг "Биннофарм групп" планирует наладить производство препарата для лечения анемии и борьбы с железодефицитом, входящего в список жизненно необходимых, на заводе в столичном Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента инвестиционной и промышленной политики в понедельник.

По словам руководителя департамента Александра Прохорова, фармацевтическая отрасль - один из приоритетов развития столичной промышленности: чтобы обеспечить город необходимыми лекарствами, власти постоянно развивают и совершенствуют механизмы поддержки таких производителей. Так, из 30 средних и крупных предприятий, работающих Москве, пять уже имеют статус промышленного комплекса.

"Это дает им налоговые преференции и позволяет направить сэкономленные средства на решение производственных задач. Компания "Биннофарм", входящая в холдинг "Биннофарм групп", обладает этим статусом с 2019 года. В этом году предприятие планирует наладить выпуск новых препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, на заводе в Зеленограде", - сказал Прохоров.

Он отметил, что мощности завода холдинга в Зеленограде позволяют производить до 60 млн ампул в год. Новый препарат поможет нормализовать кроветворение и восполнить дефицит железа в организме человека. В ходе приема у пациентов формируется управляемый источник железа для белков, отвечающих за передачу и хранение этого элемента в организме.

Как добавил генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов, холдинг активно работает над развитием целевого продуктового портфеля "Биннофарм групп" и в ближайшие несколько лет планирует запустить в производство более 100 востребованных лекарственных средств. Объем российского тендерного сегмента препаратов для лечения железодефицита, по различным аналитическим данным, превысил 1 млрд рублей в 2020 году, при этом в последние несколько лет он рос в среднем примерно на 10% в год. Препараты для борьбы с железодефицитом являются социально значимыми.