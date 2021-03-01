ЕЭК обнулила ввозные пошлины на сырье с содержанием драгметаллов и их соединений

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на три года обнулила ввозные пошлины на сырье с содержанием драгоценных металлов и их соединениями. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение снизить до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья, содержащего драгоценные металлы или их соединения. Решение одобрено сроком на три года", - отметили в комиссии.

При этом принятое решение должно повысить уровень загрузки производства в государствах - членах ЕАЭС, а также увеличить налоговые поступления.

"Введение тарифной меры будет способствовать развитию инвестиций в новые технологии аффинажного и ювелирного производства, в охрану труда и промышленную безопасность, а также защиту окружающей среды", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным ЕЭК, сейчас соответствующие пошлины составляют от трех до 15% от таможенной стоимости.

С учетом дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС ставки нулевых ввозных таможенных пошлин уже применялись для некоторых видов товаров в период с 2 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и с 24 июня 2018 года по 30 июня 2020 года.