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"Норникель" упразднил должность первого вице-президента

Сергей Дяченко, который занимал этот пост, покидает компанию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Норникель" упразднил должность первого вице-президента - операционного директора. Занимающий сейчас этот пост Сергей Дяченко покидает компанию, говорится в сообщении ГМК.

"Норильский никель" сообщает, что в связи с совершенствованием модели управления и развитием дивизионной структуры в компании упразднена должность первого вице-президента - операционного директора. Первый вице-президент - операционный директор Сергей Дяченко покидает компанию", - сказано в сообщении.

Управление операционной деятельностью будет сосредоточено в трех дивизионах - Норильском, Кольском и Забайкальском, куда входят предприятия группы "Норникель", выполняющие производственные и поддерживающие функции, отмечает компания.

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