"Транснефть" выплатила более 6 млрд руб. компенсаций из-за инцидента на "Дружбе"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Транснефть" в 2020 году выплатила компенсаций в связи с инцидентом с загрязнением нефти на нефтепроводе "Дружба" в размере 6,069 млрд руб., говорится в отчетности компании по РСБУ за прошлый год.

"В декабре 2020 года подписано соглашение с грузоотправителем о возмещении имущественных потерь, выплата по которому осуществлена в январе 2021 года. На 31 декабря 2020 года резерв был уменьшен на 1,949 млрд руб. и признана кредиторская задолженность", - говорится в отчете.

В 2019 году "Транснефть" выплатила 3,322 млрд рублей в качестве компенсации из-за инцидента на "Дружбе".

По мнению руководства "Транснефти", ожидаемый срок внесудебного урегулирования последствий инцидента - не более года после отчетной даты при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма и документального подтверждения имущественных потерь.

Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами в декабре 2020 года сообщил, что компания планирует завершить выплату компенсаций за загрязненную нефть в нефтепроводе "Дружба" к середине 2021 года.

Проблемы с грязной нефтью на "Дружбе"

В апреле 2019 года в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В июле 2019 года совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. Позже компания сообщила о создании резерва для выплаты компенсации в размере 26 млрд рублей.