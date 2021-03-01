В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации сигаретоделательных машин

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракций "Единая Россия" и ЛДПР внесла в палату парламента законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Поправки предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". В частности, авторы инициативы предлагают установить в законе требования об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции и табачных изделий. Речь идет о регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Основным технологическим оборудованием для производства табачной продукции авторы законопроекта предлагают считать сигаретоделательные машины. Порядок регистрации такого оборудования установит правительство РФ. Если закон будет принят, эти нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Законопроект также уточняет, что к табачным изделиям и продукции, находящимися в незаконном обороте, относятся контрафактная продукция, немаркированные табачные изделия или маркированные с нарушением порядка маркировки, а также табачная продукция или табачные изделия, незаконно перемещенные через границу Таможенного союза или через границу РФ с государствами - членами союза.

Как отмечают авторы инициативы, новые нормы направлены на пресечение незаконного оборота табачной продукции, мониторинг рынка показал, что имеются "значительные объемы табачной продукции, нелегально производимой на территории Российской Федерации и реализуемой без уплаты акцизов и налогов". "По экспертным оценкам, доля указанной продукции на российском рынке в III квартале 2020 года составила 7%", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, подчеркивают депутаты, в последние годы увеличилась доля табачной продукции внутреннего производства, которая промаркирована, но реализуется по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки. "Таким образом, действующее законодательство не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории Российской Федерации и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке", - отмечают авторы инициативы, подчеркивая, что сложившаяся ситуация представляет угрозу для экономических интересов РФ.