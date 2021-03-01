В системе маркировки зарегистрировались почти 17 тыс. компаний, работающих с шинами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Почти 17 тыс. компаний, работающих с шинами и покрышками, зарегистрировались в системе маркировки "Честный знак". О этом сообщила в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

Маркировка произведенных и ввезенных шин и покрышек стала в России обязательной с 1 ноября 2020 года, это касается как легковых автомобилей, так и строительной и сельхозтехники. С 15 декабря была запрещена продажа немаркированных шин и покрышек, на маркировку остатков был дан период до 1 марта 2021 года, по окончании которого коды маркировки должны быть нанесены на весь товар, в том числе на складах.

"В системе "Честный знак" зарегистрировано почти 17 тыс. компаний, работающих с шинами: производители, оптовики, розничные продавцы, импортеры. Подавляющее большинство из них подготовились [к маркировке] еще к 1 ноября, когда маркировка стала обязательной для вновь произведенных или ввезенных шин. После завершения периода маркировки остатков уже можно накапливать достоверную и точную статистику по рынку", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилла Волкова.

По информации пресс-службы, число проверок автомобильных шин на легальность с помощью сканирования кода маркировки специальным бесплатным приложением "Честный знак" уже превысило 700 тыс. Двухмерный код маркировки Data Matrix наносится на этикетку, при его считывании пользователь приложения "Честный знак" получает информацию о выходных данных товара и его статусе в системе.

"Для шин и покрышек эмитировано 71,5 млн кодов - при экспертной оценке годового объема рынка в 50-70 млн штук в год. В оборот введено 50,2 млн шин". - сообщила также пресс-служба.

О маркировке

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров. В настоящее время обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. К 2024 году в стране предполагается создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров.

Оператором системы маркировки "Честный знак" является ЦРПТ (ООО "Оператор-ЦРПТ"), созданный на основе государственно-частного партнерства.