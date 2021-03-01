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Биткойн растет в цене более чем на 7%

Цена криптовалюты в ходе сессии достигала отметки в $48,552 тыс.

МОСКВА, 1 марта./ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии растет на 7,34%, в пике достигая отметки в $48,552 тыс., свидетельствуют данные торгов на 16:16 мск.

По состоянию на 16:35 мск цена криптовалюты находилась на уровне $48,038 тыс. (+6,21%)

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

 

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