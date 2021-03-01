Москвичи направили в Центробанк более 1,1 тыс. жалоб на кибермошенников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банк России в 2020 году получил более 1,1 тыс. жалоб на кибермошенников от жителей Москвы. При этом в Подмосковье на кибератаки пожаловались в ЦБ 0,5 тыс. раз, говорится в пресс-релизе главного управления Центрального Банка по ЦФО.

"Более 1,6 тыс. жалоб на действия кибермошенников направили в Центробанк жители Москвы и Московской области за 2020 год: чаще всего граждане сообщали, что аферисты списывали средства с их банковских счетов. При этом жители Москвы пожаловались на подобных мошенников более 1,1 тыс. раз, а Подмосковья - порядка 0,5 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Также в ГУ Банка России отмечают, что участились случаи, когда злоумышленники обзванивают граждан и сообщают, что по заявлению ЦБ в их отношении возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, в ЦБ поступили почти 1 тыс. сообщений о компаниях, работающих на финансовом рынке без соответствующей лицензии. "Две трети из них было связано с работой иностранных организаций, представляющихся форекс-дилерами: их клиенты не могли вернуть вложенные средства", - указано в пресс-релизе.