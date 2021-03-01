Глава Дербента попросил включить финансирование развития города в госпрограмму СКФО

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов попросил включить финансирование плана комплексного развития города в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое прошло в понедельник в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации.

"План комплексного развития Дербента до 2025 года предусматривает мероприятия, требующие поддержки федерального бюджета. В этой связи просим ходатайствовать перед правительством РФ об утверждении комплексного плана развития города Дербента и при формировании проектов федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предусмотреть бюджетные средства из федерального бюджета на его реализацию в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Пирмагомедов, добавив, что до 2023 года на развитие города планируется направить более 20 млрд рублей, при этом участие федерального бюджета в реализации этого плана составляет 8%.

По словам главы Дербента, план комплексного развития предусматривает в том числе создание объектов социальной инфраструктуры, среди которых четыре объекта образования, центральная городская больница и дворец спорта вместимостью более 2,5 тыс. человек. Для решения проблем в сфере ЖКХ запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений в северной части города и строительство новых очистных в его южной части, а также строительство двух новых водоводов. Кроме того, предполагается реализовать ряд проектов по благоустройству городских территорий, в том числе старой магальной части Дербента, и создать лесопарковую зону вблизи цитадели Нарын-Кала.

Кроме того, в ходе заседания комитета Совета Федерации Пирмагомедов попросил включить в госпрограмму РФ "Развитие транспортной системы" строительство автомобильной дороги в обход Дербента.

"Дербент расположен на крупнейшей автомагистрали Северного Кавказа - Р-217 "Кавказ". В настоящее время Росавтодор завершает подготовку проектной документации на строительство участка автомобильной дороги. Для города и республики большое значение имеют сроки реализации проекта. В этой связи просим при формировании проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы" предусмотреть финансовые средства на строительство автомобильной дороги федерального значения в обход города Дербента с учетом ввода в эксплуатацию объекта не позднее 2024 года", - сказал глава города.

О Дербенте

Один из древнейших городов России и мира - Дербент - находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отметил 2000-летие. Поселение на этой территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.

В конце прошлого года врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил на заседании республиканского парламента в начале 2021 года рассмотреть вопрос об особом статусе города Дербента с учетом его исторической ценности и того, что город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На февральской сессии Народного Собрания (парламента) депутаты приняли закон об особом статусе Дербента в первом чтении.