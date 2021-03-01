Кабмин продлил на 2021 год ввоз сыворотки для детского питания из "санкционных" стран

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство России продлило на 2021 год возможность ввоза сухой деминерализованной молочной сыворотки с уровнем деминерализации 90%, которая предназначается для производства детских смесей, из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработать и утвердить порядок подтверждения целевого назначения ввозимого товара - сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90%, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока) <…> на 2021 год", - говорится в документе.

Согласно документу, Минсельхоз должен будет утвердить на 2021 год разрешенный объем ввоза в Россию такой продукции. В 2020 году разрешенный объем ввоза сухой молочной сыворотки для производства молочных смесей для детей составлял 3 тыс. тонн.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2021 года.