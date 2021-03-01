МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" открыла в Санкт-Петербурге центр цифровой трансформации "Цифергауз", он будет заниматься, в том числе развитием искусственного интеллекта, цифровизацией и роботизацией нефтегазовой сферы. Об этом говорится в сообщении компании.

"В городе действует уже более 10 наших инновационных центров, и вокруг каждого из них формируется экосистема партнеров из вузов, технологических компаний и стартапов. "Цифергауз" не станет исключением: здесь будут создаваться цифровые решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта, которые смогут применяться как нами, так и в целом в нефтегазовой отрасли. Уверен, что эта работа внесет значимый вклад в достижение общей для нашей компании и администрации города цели - закрепление за Санкт-Петербургом статуса технологической столицы российской промышленности", - заметил глава компании Александр Дюков.

В настоящий момент в "Цифергаузе" работают уже более 300 сотрудников "Газпром нефти". Они ищут решения для изменения традиционных бизнес-процессов и повышения их эффективности за счет передовых технологий. В фокусе внимания центра: поиск и освоение месторождений углеводородов, удаленное управление бурением, промышленная автоматизация, роботизация логистики, а также управление арктическим флотом "Газпром нефти".

"В центре созданы девять лабораторий по искусственному интеллекту, управлению роботами и беспилотниками, 3D-печати, тестированию новых сервисов, созданию промышленных гаджетов и датчиков телеметрии", - добавили в компании.

"Цифергауз" также стал штаб-квартирой научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности", созданного "Газпром нефтью" с администрацией Санкт-Петербурга и с ведущими вузами Петербурга, в том числе с СПбГУ.

Сам же центр расположен в историческом здании "Дома 12" на острове Новая Голландия.