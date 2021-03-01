Титов спрогнозировал объем кредитования по программе займов под 3%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объем кредитования по новой льготной программе для бизнеса со ставкой 3% годовых, предположительно, дойдет до 250 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса со ставкой 3%, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

"Исходя из заявленных правительством планов охватить программой около полутора миллионов наемных работников, можно предположить, что суммарный объем кредитования дойдет примерно до 250 млрд рублей. Это меньше, чем 400 млрд рублей, которые были выданы по программе "ФОТ 2.0" (антикризисные кредиты под 2% годовых - прим. ТАСС), однако для бизнеса тоже весьма существенно", - сказал Титов.

По его словам, главное отличие двух программ в том, что на этот раз списания кредитов, если условия по численности сотрудников выполнены, не ожидается. "То есть перед нами программа коммерческого кредитования, но по уникально низким ставкам", - уточнил он.

Бизнес-омбудсмен заметил, что у новой программы есть и дополнительные ограничения. Претендовать на участие снова могут только те, кто имеет определенный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Более того, в постановлении правительства прямо указывается, что участвовать в программе могут только те, кто уже получал кредиты под 2%. Это, по мнению Титова, сужает круг получателей.

"Именно поэтому нужны дополнительные меры, которые мы продолжаем предлагать. Это налоговая амнистия по состоянию на февраль для предприятий, которые за прошлый год потеряли в выручке более 30%. Без этого многие работодатели не смогут продержаться. Кроме этого, бизнесу помогут заморозка кадастровой стоимости, продление права пролонгации договоров аренды государственного и муниципального имущества", - добавил уполномоченный.