Сербская НИС "Газпром нефти" планирует выйти на новые проекты по добыче на Балканах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Нафтна индустрия Сербии" (НИС, основной акционер - российская "Газпром нефть") интересуется выходом на новые добычные проекты на Балканах, прежде всего в Румынии, а также в Боснии и Герцеговине. Об этом в интервью журналу "Газпром" рассказал генеральный директор НИС Кирилл Тюрденев.

"НИС заинтересована в новых месторождениях, основным источником которых для нас является Румыния. Особенно приграничный регион этой страны, где месторождения геологически схожи с сербскими. К 2023 году в Румынии планируем добывать порядка 100 тыс. тонн. Также рассматриваем весьма перспективные проекты в Боснии и Герцеговине", - сказал он.

Тюрденев заметил, что в 2020 году компания снизила темп реализации проектов за пределами Сербии из-за ограничений, связанных с пандемией. Также компания оказалась в непростой ситуации в результате падения в мире спроса на нефть и нефтепродукты. Тем не менее в третьем и четвертом кварталах 2020 года НИС показала чистую прибыль в 2,7 млрд динаров (€23 млн), а EBITDA составила 15,8 млрд динаров (€135 млн).

"Это действительно хороший результат, если учесть, с какими неблагоприятными трендами мы столкнулись. Объем реализованной инвестиционной программы в 2020 году составил 25,3 млрд динаров (€215 млн). Мы не стали экономить на будущем компании. И остались при этом крупнейшим налогоплательщиком в Сербии, обеспечивающим 13-15% поступлений в государственный бюджет", - подчеркнул он.

Также НИС в 2020 году выполнила свои обязательства, выплатив дивиденды в размере 25% от чистой прибыли 2019 года - 4,4 млрд динаров (€38 млн).

Нефтепереработка

Сербская НИС намерена также продолжить модернизацию НПЗ в Панчево. В 2020 году на заводе был введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти стоимостью более €300 млн. В ближайших планах компании - принять окончательное инвестиционное решение по реконструкции до 2023 года комплекса каталитического крекинга, который позволит повысить производство полипропилена.

Также планируется строительство установки по производству трет-бутилэтилового эфира (высокооктановой добавки к бензинам), что еще больше увеличит стоимость корзины нефтепереработки. Завершение этого проекта намечено в 2024 году.

"Важным для нас является нефтехимическое направление. Но оно связано с прохождением конкурсных процедур, поэтому о конкретных планах пока говорить преждевременно", - добавил он.

НИС - одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, переработкой нефти, сбытом нефтепродуктов, выработкой и торговлей электроэнергией, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть", которой принадлежит 56,15% акций, и Сербия - 29,87%, другие акционеры владеют 13,98%.