Доходы интернет-индустрии Хайнаня в 2020 году выросли на 52,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 1 марта. /ТАСС/. Доходы компаний интернет-индустрии южнокитайского острова Хайнань в 2020 году превысили 125,7 млрд юаней (около $19,4 млрд по текущему курсу), увеличившись на 52,5%. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на официальный источник.

По его сведениям, за 13-ю пятилетку (2016-2020) этот показатель вырос более чем в пять раз. Активное содействие развитию отрасли, как уточнило издание, оказывают технопарки, расположенные в городе Хайкоу (административный центр) и на территории нескольких уездов в северной части, а также на юге провинции. В итоге благодаря динамичному росту этого сектора на Хайнане в последнее время было создано много новых рабочих мест для квалифицированных специалистов.

"В прошлом году в Шанхае, а также в городах Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) и Сямэнь (восточная Фуцзянь) мы организовали презентации главных инновационных зон Хайнаня для инвесторов , - отметил представитель регионального управления промышленности и информатизации Чэнь Пин. - Мы рассказали им о стратегических преимуществах Хайнаньского порта свободной торговли, помогли наладить каналы для сотрудничества между технопарками и крупными предприятиями".

Как уточнил чиновник, в результате этих усилий в 2020 году был подписан ряд важных контрактов, которые, как ожидается, в ближайшие годы заметно ускорят формирование на острове современной интернет-индустрии.

Программа по стимулированию развития промышленных сетевых технологий - один из 12 ключевых отраслевых стратегических проектов Хайнаня. Согласно решению китайского правительства, в провинции также создаются предприятия по производству наукоемкой электронной продукции с применением искусственного интеллекта и использованием новейших цифровых платформ.