В Раду внесли законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Фракция "Батькивщина" в Верховной раде требует безотлагательно внести на рассмотрение парламента проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом в понедельник на брифинге заявила лидер фракции и одноименной партии Юлия Тимошенко.

"Мы внесли законопроект №3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - рассказала Тимошенко. По ее словам, "электроэнергия из Белоруссии и России поступает на Украину на коррупционной основе, а наши [украинские] энергоблоки останавливают".

Тимошенко также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электрической энергии из РФ и Белоруссии. "Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны - немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии на Украину, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.

По данным лидера "Батькивщины", с начала года Украина заплатила России и Белоруссии 850 млн гривен ($30 млн) за импорт электроэнергии.

Ранее пресс-служба компании - оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщила, что законных оснований для какого-либо ограничения на Украине операций по импорту или экспорту электроэнергии с Россией и Белоруссией нет. В компании пояснили, что в январе на Украине были возобновлены аукционы по доступу компаний-трейдеров к межгосударственным ЛЭП, в том числе с Россией. "Укрэнерго" подтвердило, что с 1 февраля Украина вновь начала получать электроэнергию со стороны РФ.