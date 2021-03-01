МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минпромторг отмечает снижение цен на металлургическое сырье в России, в частности цена строительного проката у металлотрейдеров с начала года снизилась на 20%, цена лома с начала февраля - на 10%. Такую оценку журналистам высказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"По итогам месяца стоимость лома на внутреннем рынке по сравнению с началом февраля уже снизилась на 10 % (до 25 тыс. 775 руб. за тонну, без НДС). Цены у металлотрейдеров на строительный прокат также показали отрицательную динамику по сравнению с началом года - примерно на 20%", - сказал он.

По мнению Мантурова, меры, принятые правительством России для стабилизации ситуации на рынке металлопроката, работают. В частности, он напомнил, что с 1 февраля в России были повышены вывозные таможенные пошлины на лом. Кроме того, Минпромторгом России была проведена работа с компаниями металлургической отрасли, в результате чего увеличился объем прямых контрактов с формульным ценообразованием, добавил он.

Министр также сообщил о том, что сейчас представители министерства обсуждают с Казахстаном вопрос о возобновлении поставок лома черных металлов на территорию Российской Федерации из этой страны. "Это поможет сократить дефицит в металлоломе на внутреннем рынке и станет позитивным фактором для дальнейшего снижения цены на данный вид сырья", - уверен Мантуров. При этом он отметил, что мировые котировки на сырье пока фундаментально не снижаются, поэтому совместно с ФАС России Минпромторг продолжит мониторинг ценовой ситуации на внутреннем рынке и при необходимости будет реагировать.