Строительство моста между Кубанью и Адыгеей ускорят в 2,5 раза за счет федеральных средств

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Строители в Краснодарском крае в 2,5 раза ускорят в 2021 году темпы возведения нового моста, соединяющего Краснодар с Республикой Адыгея, благодаря выделению 2 млрд рублей федеральной поддержки. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что российские регионы в 2021 году получат дополнительные 100 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог. Среди одобренных для финансирования проектов - строительство нового моста в Краснодарском крае через реку Кубань, соединяющего Краснодар и территорию Республики Адыгея. Работы по нему ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на условиях софинансирования из регионального бюджета.

"Это весомая поддержка, которую ждал регион. Теперь сможем провести ряд работ раньше запланированных сроков, и уже в конце 2021 года техническая готовность нового Яблоновского моста будет составлять 50%. Новый мост сегодня крайне необходим жителям не только Кубани и Адыгеи. Это один из транспортных подходов к Черному морю, и в летний сезон он серьезно загружен автотуристами со всей страны", - сказал глава региона.

В пресс-службе администрации края ТАСС уточнили, что готовность моста составляет 16%, по ранее запланированному графику в конце 2021 года этот показатель должен был составить 20%, но благодаря федеральному финансированию в размере 2 млрд рублей работы удастся ускорить в 2,5 раза.

По данным пресс-службы, строительство нового Яблоновского моста ведется в три очереди, первая уже завершена: рабочие возвели пять опор для будущего моста из семи планируемых, завершили верхнюю часть свайного фундамента, перестроили почти 490 метров газопровода. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения. Завершить объект ранее планировалось в 2024 году, срок пока не скорректирован.

В пресс-службе добавили, что также Краснодарский край получил дополнительно более 1 млрд рублей на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в рамках нацпроекта в трех городских агломерациях.

О состоянии старого моста

Ранее сообщалось, что новый Яблоновский мост планируется построить вблизи от действующего - он станет продолжением улицы Захарова в Краснодаре. Длина сооружения составит 400 м, мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку.

Существующий Яблоновский мост соединяет территорию Тахтамукайского района Адыгеи и Краснодара. В связи с активным жилым строительством в районе административной границы между Краснодарским краем и Адыгеей увеличилась транспортная нагрузка на данный участок, мост является одной из магистралей, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю. В июле 2019 года власти Краснодара ограничили движение грузового транспорта по мосту из-за ухудшения его технического состояния.