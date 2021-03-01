{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде февраля выросла до 4,53%

Согласно данным ЦБ, ранее она находилась на уровне 4,47%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде февраля 2021 года повысилась до 4,53%, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в первой декаде февраля 2021 года находилась на уровне 4,47%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступными любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Теги
Россия
Сербская НИС "Газпром нефти" планирует выйти на новые проекты по добыче на Балканах
Сербская НИС намерена также продолжить модернизацию НПЗ в Панчево
Читать полностью