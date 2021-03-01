Число экологически чистых авто на Хайнане в 2021 году увеличится на 25 тыс. единиц

ХАЙКОУ /Китай/, 1 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань намерены в 2021 году на 25 тыс. единиц увеличить общее число автомобилей на альтернативных источниках энергии на дорогах острова. Об этом сообщает в понедельник агентство Xinhua .

В текущем году все новые автобусы и служебные автомобили, включая те, которые должны быть заменены в силу истечения предельного срока эксплуатации, должны работать на новых источниках энергии. В Китае к ним относят гибридные двигатели, транспортные средства, работающие на водородных топливных элементах и электромобили. План также предусматривает, что до 80% всего нового таксопарка в провинции должны составить электромобили.

В текущем году, сообщает агентство местные власти продолжат субсидировать частные покупки автомобилей на альтернативных источниках энергии, а также намерены построить в провинции около 10 тыс. новых зарядных станций для электромобилей.

Согласно официальным данным местного Управления промышленности и информационных технологий, к концу 2020 года на Хайнане было зарегистрировано свыше 64 тыс. автомобилей на альтернативных источниках энергии - 4,2% от общего числа автомобилей на острове. По этому показателю провинция занимает четвертое место в стране.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.