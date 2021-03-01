Минприроды сохранило норму об ограничении выплаты дивидендов за ущерб природе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минприроды не исключало норму об ограничении выплаты дивидендов из законопроекта, ужесточающего ответственность акционеров промышленных компаний за ущерб окружающей среде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Норма об ограничении выплат дивидендов акционерам промышленных предприятий, которые нанесли ущерб окружающей среде, как была, так и осталась в законопроекте, который разработан Минприроды по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, - сказали в Минприроды. - Эту норму не исключали и не собирались исключать".

Ответственность акционеров за отказ возместить ущерб окружающей среде в виде ограничения выплаты дивидендов прописана в статье 2 соответствующего законопроекта (копия документа имеется в распоряжении ТАСС). "Минприроды всегда открыто для разговора с бизнес-сообществом. Мы уверены, что следование экологическим стандартам является в их деятельности приоритетом", - добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и природопользованию Юрий Максименко заявил ТАСС, что Минприроды исключило норму об ограничении выплаты дивидендов из законопроекта, предполагающего ужесточение ответственности собственников промпредприятий в случае отказа возместить нанесенный природе ущерб. При этом Максименко не исключал, что норма может быть возвращена.