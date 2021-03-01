Мишустин обсудил с коллегой из Казахстана экономическое сотрудничество двух стран

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Главы кабминов обсудили в том числе экономическое сотрудничество и интеграционное взаимодействие двух стран, сообщает в понедельник пресс-служба российского правительства.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия с учетом председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. С 1 января председательство в уставных органах объединения приняла казахстанская сторона.