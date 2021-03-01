Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 9,9%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились на 0,6 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январем и составили 9,9%, следует из материалов ЦБ.

"Инфляционные ожидания населения, по данным опроса ООО "инФОМ", продолжили снижаться. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,9% (-0,6 п.п. к январю), что, впрочем, все еще существенно выше среднего уровня 2018-2019 годов. Впервые с августа 2020 года несколько снизилась в феврале и наблюдаемая населением инфляция", - отмечается в материалах ЦБ.

Ранее прогноз инфляции Банка России на 2021 год был повышен до 3,7-4,2%. По данным ЦБ, дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. "Действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях более быстрого восстановления спроса, а также произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий и сопутствующих вторичных эффектов. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%", - отмечается в материалах регулятора.