США выделяют Украине новый пакет военной помощи в объеме $125 млн

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация приняла решение предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакет военной помощи. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО", - сказал Кирби.

В связи с этим он уточнил, что Вашингтон планирует продолжать передавать Киеву в том числе так называемые летальные вооружения. По версии представителя военного ведомства США, необходимость этого объясняется шагами России. "Нынешние действия [американской стороны] подкрепляют приверженность США предоставлению оборонительных летальных вооружений, чтобы помочь Украине более эффективно обороняться от российской агрессии", - утверждал Кирби.

Он обещал, что детали, касающиеся нового пакет военной помощи Украине, будут обнародованы позднее.