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CNBC: все магазины Apple заработали в США впервые с начала пандемии

Они были закрыты с 13 марта 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Все магазины компании Apple на территории Соединенных Штатов возобновили работу в понедельник впервые с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Магазины компании закрылись в Соединенных Штатах, а также других странах мира, за исключением Китая, 13 марта 2020 года. Впоследствии они возобновляли работу и закрывались вновь в зависимости от ситуации с пандемией. Большинство тех, что находятся в США, снова стали принимать посетителей осенью прошлого года. Последним штатом, где возобновление работы откладывалось, был Техас, но и здесь торговля устройствами Apple возобновилась в понедельник. В магазинах при этом обязательно соблюдение социальной дистанции и других мер безопасности для предотвращения распространения инфекции.

Магазины Apple работают и в большинстве стран мира, за исключением некоторых единичных случаев в Мексике, Франции и Бразилии.

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