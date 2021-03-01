В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" не связан с санкциями из-за ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Германии считает, что вопрос реализации проекта "Северный поток - 2" никак не связан с санкциями против России, которые планируется ввести из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции "Союз-90" / "Зеленые" в Бундестаге. Документ опубликован в понедельник на сайте германского парламента.

В ответе отмечается, что власти ФРГ вместе с европейскими партнерами считают необходимым ввести "целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России" из-за инцидента с Навальным. "Этого мнения федеральное правительство придерживается и сейчас", - отметили в кабмине.

"От этого не зависит завершение "Северного потока - 2" - проекта, в котором участвуют более 100 европейских фирм, который соответствует действующему законодательству ЕС и который может внести вклад в покрытие потребностей в газе в Западной и Восточной Европе", - говорится в документе.

"Позиция правительства ФРГ на этот счет известна и не изменилась", - подчеркнули в правительстве, признав, что в ЕС мнения насчет проекта разнятся. "Правительство ФРГ не дает этому оценку. Но все же существует единодушие в том, что касается неприятия противоречащего международному праву вмешательства со стороны третьих стран", - отметили в кабмине, имея в виду действия США, направленные против проекта.

Апелляция Nord Stream по Газовой директиве ЕС

Правительство ФРГ ожидает, что суд Дюссельдорфа в июне примет решение по апелляции Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятора) об отказе в освобождении "Северного потока - 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

"Устное разбирательство Высший земельный суд назначил на 21 апреля 2021 года. Решение суд может принять в июне", - говорится в документе.

Вопрос отмены американских санкций

Правительство ФРГ на самых разных уровнях вело переговоры с прежними властями США с целью не допустить введения санкций против "Северного потока - 2" и продолжит искать пути для диалога по данному вопросу и с новой администрацией в Вашингтоне.

"Правительство ФРГ на различных уровнях вело переговоры с администрацией США при президенте [Дональде] Трампе. Оно тесно согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС и участвовало как в 2020, так и в 2021 году в Вашингтоне в демаршах нескольких стран - членов ЕС против этих санкций США", - сообщили в кабмине. "Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США", - заверили в Берлине.

"Как только все компетентные ответственные лица с американской стороны будут утверждены Сенатом США и тем самым официально приступят к исполнению своих обязанностей, эта тема будет частью первых переговоров" - говорится в ответе.

Вмешательство в европейский суверенитет

Правительство ФРГ считает санкции США против проекта "Северный поток - 2" вмешательством в европейский суверенитет.

"Правительство ФРГ отвергает эти санкции и расценивает их как вмешательство в европейский суверенитет", - говорится в ответе. При этом в кабмине не исключили, что односторонние меры Вашингтона могут затронуть и созданный региональными властями земли Мекленбург - Передняя Померания специальный экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта "Северный поток - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.