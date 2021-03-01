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Мишустин 2 марта посетит Алтайский край

Премьер-министр встретится с педагогами и промышленниками

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 марта совершит рабочую поездку в Алтайский край. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы "Земский учитель".

"Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения - встреча с представителями промышленности Алтайского края", - уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в графике премьера запланирована встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В поездке Мишустина будут сопровождать министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

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Мантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичКравцов, Сергей СергеевичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичКотяков, Антон Олегович
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