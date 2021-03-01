Мишустин 2 марта посетит Алтайский край

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 марта совершит рабочую поездку в Алтайский край. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы "Земский учитель".

"Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения - встреча с представителями промышленности Алтайского края", - уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в графике премьера запланирована встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В поездке Мишустина будут сопровождать министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.