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В прямых эфирах Instagram смогут участвовать до четырех пользователей

Соцсеть вводит функцию Live Rooms

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram вводит функцию Live Rooms, с помощью которой каждый пользователь сможет приглашать к проведению своей прямой трансляции до трех человек. Об этом сообщила в понедельник владеющая Instagram компания Facebook.

Ранее к проведению совместной прямой трансляции в соцсети можно было пригласить лишь одного пользователя. "Сегодня мы представляем Live Rooms, позволяющие выходить в прямой эфир в Instagram еще с тремя людьми", - говорится в сообщении в блоге Facebook.

Отмечается, что такое нововведение откроет для пользователей больше возможностей для взаимодействия со своей аудиторией, например позволит им проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии. В компании также разрабатывают инструменты контроля за соблюдением правил при проведении подобных прямых трансляций и работают над внедрением новых аудиофункций, они станут доступны в ближайшие месяцы.

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