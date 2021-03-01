США готовы выделить одобренные Конгрессом $150 млн Украине после успеха в военной реформе

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине оставшиеся $150 млн (из $250 млн) в рамках оборонного бюджета за 2021 финансовый год (начался 1 октября прошлого года), когда удостоверятся в том, что Киев добился прогресса по военным реформам. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Пентагона.

Ранее на брифинге пресс-секретарь ведомства Джон Кирби объявил, что Вашингтон выделяет украинской стороне $125 млн в качестве дополнительного пакета военной помощи. Данная программа, в частности, предусматривает наращивание возможностей обороноспособности, управления, контроля и ситуационной осведомленности украинских ВС путем обеспечения их "дополнительными радарами контрбатарейной борьбы, тактическим оборудованием, спутниковой поддержкой, а также медицинской помощью".

"Остающиеся $150 млн в рамках одобренных Конгрессом средств в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с Госдепартаментом определят, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет", - отмечается в тексте. Вашингтон призывает Киев продолжать реформы с целью "повышения открытости и подотчетности в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО".

США, говорится в сообщении, привержены оказанию помощи Украине в реформах "для продвижения евроатлантических устремлений" Киева.

Согласно закону об оборонном бюджете, Украине будет предоставлено $250 млн "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, средства пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам".