В РФПИ анонсировали очередной этап процесса регистрации "Спутника V" в ЕС на этой неделе

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на то, что на этой неделе начнется очередной этап работы по регистрации вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом заявил в понедельник генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы продолжаем работать с европейским регулятором, мы подали заявку еще на одобрение в январе и надеемся начать процесс этого ревью уже буквально на этой неделе. <...> Параллельно с этим процессом работы с европейским регулятором мы продолжим работу со странами [ЕС]", - сказал он.

Дмитриев также отметил, что одобрение препарата "Спутник V" в Словакии является "торжеством здравого смысла и желания спасать жизни над попытками политизировать российскую вакцину". "Плотно работали с премьер-министром Словакии и видели тот прессинг, который оказывается на него, но он абсолютно прав в том, что он спасает жизни словацкого народа. <...> Партнерство России и Словакии - это знак и многим другим европейским государствам, что мы должны быть вместе и преодолевать этот кризис вместе, а не пытаться создавать искусственные политические барьеры только для того, чтобы как-то попытаться не дать России быть сильной и полезной в Европе", - подчеркнул глава фонда.

9 февраля представитель РФПИ заявил, что российская сторона подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза 29 января. Позднее европейский регулятор сообщил, что не получал заявку на регистрацию "Спутника V". При этом в ЕМА утверждали, что разработчики вакцины только получили научную консультацию со стороны агентства, которая предусматривает предоставление последней регуляторной и научной информации относительно производства вакцин.