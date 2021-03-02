Индексы на бирже Нью-Йорка выросли на 2-3% к завершению торгов

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в понедельник уверенным ростом ключевых индексов. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones к завершению торгов вырос на 603,14 пункта (1,95%), до отметки 31 535,51. Индекс S&P 500 набрал 90,67 пункта (2,38%) и оказался на отметке 3 901,82, продемонстрировав наиболее уверенный рост в течение одной торговой сессии с июня прошлого года. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 396,48 пункта (3,01%), до 13 588,83.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 2,14%, до $60,34 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,35% - до $1 722,55 за тройскую унцию.

Портал MarketWatch приводит мнение финансового аналитика компании Spartan Capital Питера Кадильо, который отмечает, что рост индексов объясняется ожиданием инвесторами нового пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии. "У нас сейчас крепкий рынок, - указывает он. - Доходность облигаций вновь снизилась по сравнению с прошлой неделей, и, конечно, также помогает [ожидание] пакета мер стимулирования". В свою очередь газета The Wall Street Journal отмечала, что период до принятия нового пакета мер может быть охарактеризован большей волатильностью.