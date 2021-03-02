"Известия": в Минприроды обсуждают повышение сбора за негативное воздействие на экологию

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ прорабатывает варианты повышения ставок экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство.

По данным издания, подобные меры могут быть приняты согласно проекту дорожной карты расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), утвержденному в конце 2020 года. Уточняется, что уровни экологического сбора и платы за НВОС в документе не конкретизированы, однако он содержит планы по пересмотру порядка их расчета.

"Известия" со ссылкой на председателя комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей Юрия Максименко сообщают, что бизнес не поддерживает повышение ставок на НВОС в условиях низких темпов экономического роста.

Ранее Минприроды разработало законопроект, согласно которому могут вводиться ограничения на выплату дивидендов в случае, если компания не возместила вред, который промпредприятие нанесло окружающей среде.

Новая концепция РОП должна вступить в силу с 2022 года. Согласно новым правилам, ответственность за утилизацию упаковки товаров будет возложена непосредственно на предпринимателей, а для их нарушителей предусмотрен экологический сбор.