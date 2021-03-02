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"Известия": индекс "свободных денег" у россиян увеличился более чем на 80%

По данным издания, рост ИДС стал максимальным за всю историю наблюдений
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Индекс "свободных денег" (ИДС) у россиян вырос в январе 2021 года на 82% по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

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По данным издания, рост ИДС стал максимальным за всю историю наблюдений.

В холдинге уточнили, что увеличение ИДС частично связано с тем, что после предновогоднего потребительского ажиотажа расходы граждан снижаются.

"В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках", - отметила изданию исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева, добавив, что траты на покупки в 2020 году были растянуты на весь год, а не только на декабрь.

Методика расчета

Исследовательский холдинг "Ромир" разработал методику расчета индекса "свободных денег" - показателя, демонстрирующего динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей (продукты и товары повседневного спроса, услуги ЖКХ, транспортные расходы). Свободные деньги - средства, которые домохозяйство может израсходовать на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки, потратить на отдых и развлечения или просто отложить в виде накоплений. Также именно из этих денег выплачиваются кредиты.

Индекс демонстрирует сезонность: покупатели меньше тратят в январе и имеют высокие расходы в августе, сентябре и декабре. Август - это сезон отпусков, а в сентябре появляются расходы на подготовку к школе. В декабре у россиян начинается предпраздничный сезон. Для января же характерна постпраздничная экономия.

Индекс "свободных денег" рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов "Ромира" и Росстата. А затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel (40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек). За исходную точку для расчета индекса принят показатель января 2019 года.

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