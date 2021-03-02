Биткойн вырос более чем на 10%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 10,05%, достигая отметки $49,778 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 02:25 мск.

В пике цена криптовалюты находилась на уровне $49,829 тыс. (+10,17%).

По данным на 02:30 мск, курс биткойна находился на уровне $49,662 тыс. за штуку (9,80%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".