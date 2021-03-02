Полная стоимость ипотечного кредита в январе впервые снизилась до 8,7%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полная стоимость ипотечного кредита (процентная ставка по кредиту, а также другие входящие в платеж выплаты, страховки, комиссии) в январе снизилась до 8,7% против 10,3% в том же месяце прошлого года и 8,9% в декабре 2020 года. Данное значение является наименьшем за всю историю наблюдений с 2016 года, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

"Одним из ключевых факторов снижения средней полной стоимости ипотечного кредита являлось снижение ключевой ставки на 6,75 п. п. с 2016 года и продление программы льготной ипотеки. Кроме того, с целью поддержания спроса на ипотеку отдельные застройщики совместно с банками стали предлагать на отдельные лоты недвижимости ставку ниже субсидируемой государством, что позволяет им быть более привлекательными на фоне остальных участников", - комментирует старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Аналитики опрошенных рейтинговых агентств сошлись во мнении, что дальнейшего понижения ипотечных ставок ожидать не стоит.

По мнению старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивеня, Банк России вряд ли продолжит снижать ключевую ставку, таким образом маловероятно, что стоимость ипотечного кредита продолжит снижение. При этом нельзя исключать, что отдельные банки могут понизить ставки в рамках акций с застройщиками, однако такие продукты будут носить нишевый характер и будут ограничены по времени, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Программа льготной ипотеки, позволяющий купить жилье в новостройках под 6,5%, была утверждена правительством РФ в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.