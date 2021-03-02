Треть российских вкладчиков ежедневно пользуются интернет-банком

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ежедневно мобильными приложениями пользуется каждый третий вкладчик банка, а 13% не скачивали мобильное приложение банка в принципе. При этом клиенты банков готовы увеличить количество и частоту транзакций через дистанционные каналы в случае гарантированной безопасности операций. Такие выводы приводятся в совместном исследовании РГС банка (входит в группу банка "Открытие") и НАФИ.

"Мобильный банк ежедневно использует каждый третий опрошенный (32%), еще столько же пользуются им 2-3 раза в неделю, 15% - 2-3 раза в месяц, 7% - раз в месяц или реже, а 13% не скачивали мобильное приложение банка в принципе", - отмечается в исследовании.

Чем старше респондент, тем реже он пользуется мобильным банком. Если почти половина опрошенных (45%) в возрасте 21-35 лет заходят в мобильное приложение банка каждый день, то в возрасте 36-45 лет - это уже 37%, в возрасте 46-55 лет - 27% и в возрасте старше 56 лет - 19%.

Согласно данным РГС банка и НАФИ, клиенты ожидают от банков гарантированной безопасности переводов - так ответили 60%. Это касается как пополнения счетов, так и переводов в пользу третьих лиц и сторонних организаций при покупке товаров и услуг. 56% отметили в качестве решающего фактора отсутствие комиссий, а 37% - удобство использования дистанционных каналов.

Факт безопасности переводов в большей степени интересовал респондентов в возрасте 21-35 и 46-55 лет, отсутствие комиссий привлекло бы к более активному использованию дистанционных каналов старшее поколение - клиентов в возрасте от 56 лет, а повышение "юзабилити" - молодую аудиторию.

Количественное исследование было проведено посредством онлайн-опроса по потребительской панели. География исследования - Россия, регионы присутствия РГС банка 100+ (совокупность городов с населением более 100 тысяч человек). Объем выборки - 1 201 человек в возрасте от 21 года (условием участия в опросе было использование хотя бы одного из трех продуктов: срочного вклада, накопительного счета или дебетовой карты с начислением процентов на остаток).