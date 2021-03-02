Азиатский форум в Боао на Хайнане опубликовал программу мероприятия на 2021 год

ХАЙКОУ /Китай/, 2 марта. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) на восточном побережье южнокитайской провинции Хайнань опубликовал тематическую программу проведения комплексного мероприятия на 2021 год. Документ распространил секретариат АЭФБ.

Согласно опубликованной программе, форум пройдет с 18 по 21 апреля под девизом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". Круглые столы и панельные дискуссии будут посвящены шести ключевым темам: "Понимание Китая", "В ногу с глобальными изменениями", "Взаимодействие "Пояса и пути", "В условиях индустриальных преобразований", "Новые технологии для всех" и "Взаимовыгодное развитие".

Как уточнили в секретариате, на этот раз главной задачей форума станет укрепление взаимопонимания в эпоху после пандемии, создание дополнительных стимулов для всеобщего социально-экономического роста и эффективного глобального управления. В связи с по-прежнему сложной эпидемиологической ситуацией АЭФБ будет проходить в онлайн-режиме, а также в очном формате при ужесточенных мерах контроля.

Среди наиболее интересных и важных заседаний, которые состоятся в период проведения форума, - мероприятия, посвященные формированию Хайнаньского порта свободной торговли, реформе Всемирной торговой организации, мерам по обеспечению всеобщей продовольственной безопасности, а также стратегии по стимулированию развития малого бизнеса и укреплению торговых связей в условиях пандемии.

Боаоский экономический форум

АЭФБ в 2020 году должен был состояться с 24 по 27 марта, однако из-за эпидемии коронавируса его решили не проводить. До этого за всю историю ежегодное мероприятие отменяли лишь один раз - в 2003 году, когда в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии: тогда вместо весны он прошел в ноябре.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФБ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению его роли на глобальной арене, утверждению принципов китайской правительственной концепции "Человечества с единой судьбой". Высшее руководство страны называет это регулярное комплексное мероприятие "важным мостом, соединяющим Китай с внешним миром".