Голикова: кабмин принимает меры по увеличению доходов населения для снижения бедности

"Если говорить о бедности, это многокомпонентная задача, она зависит не только от того объема вложений, который мы осуществляем через поддержку семей из бюджетов всех уровней, но и от темпов роста экономики в первую очередь. Если отставить в сторону экономику и говорить о компетенции социальной сферы, то мы предпринимаем ряд усилий, которые направлены на увеличение реальных доходов населения. Это касается и повышения оплаты труда, и денежного довольствия военнослужащих, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции, увеличения пенсий граждан, уволенных с военной службы, поддержки занятости в виде социальных выплат безработным, содействие в поиске подходящей работы и других", - сообщила она.

Голикова напомнила, что с 2021 года была изменена методология расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. "Мы исходим из конституционного принципа - минимальный размер оплаты труда должен превышать прожиточный минимум", - рассказала она.

Также с 2020 года в рамках пилотного проекта по повышению реальных доходов граждан в 21 регионе был запущен механизм социального контракта, а с 2021 года он распространился по всей стране.

"Если говорить о показателях снижения уровня бедности, то каждый регион выстраивает для себя свою линейку. Минтрудом подготовлены методические рекомендации по формированию региональных программ снижения бедности, и на данный момент более половины регионов приняли программы. Аналогично приняты программы всеми 85 регионами по снижению напряженности на рынке труда и достижению допандемических показателей безработицы", - добавила она.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда Антон Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% населения РФ. По итогу третьего квартала 2020 года число бедных снизилось до 18,8 млн человек, составив тем самым 12,8%.