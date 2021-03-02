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Около 1 млн россиян могут получить помощь по 300 тыс. соцконтрактов в 2021 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что президент поставил перед правительством задачу достижения допандемического уровня безработицы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. социальных контрактов планируется заключить в 2021 году, по которым помощь получат около 1 млн россиян с низкими доходами, рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

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"Планируется, что социальным контрактом в этом году будет охвачено порядка 1 млн человек, предполагается что будет заключено порядка 300 тыс. контрактов", - сказала она.

Голикова напомнила, что президент страны поставил перед правительством задачу достижения допандемического уровня безработицы. "Социальный контракт является одним из инструментов занятости, особенно для граждан, которые в силу разных причин оказались на бирже труда", - отметила она.

По ее словам, в 2020 году, несмотря на пандемию, было заключено 104,2 тыс. контрактов в 21 регионе страны. "С 2021 года по поручению президента страны социальный контракт предусмотрен для всех регионов, это 26,3 млрд рублей. Это только объемы софинансирования из федерального бюджета", - добавила она.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигают прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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