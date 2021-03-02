Голикова: власти РФ в апреле оценят реальные потери культурной сферы из-за пандемии

"Сейчас договорились с деятелями культуры, что в апреле по получении отчетных данных за 2020 год оценим, что же в реальности произошло, сколько было недополучено внебюджетных доходов, насколько мы своими мерами сумели скомпенсировать эти недополученные доходы, с тем чтобы определиться, как дальше модернизировать планирование государственного задания для учреждений культуры", - рассказала она.

По ее словам, культура стала наиболее пострадавшей сферой в период пандемии, в настоящее время поддержку из бюджета разных уровней получают более 90 тыс. учреждений культуры. "Культура - наверное, наиболее пострадавшая сфера в период пандемии по понятным причинам. Ограничительные мероприятия в первую очередь затронули учреждения культуры: какой-то период, в первую волну, они не работали, затем заполняемость была сокращенная. И, конечно, традиционные доходы от продажи билетов оказались недополученными", - сказала она.

В этой связи, как отметила Голикова, еще в первой половине прошлого года были приняты конкретные меры государственной поддержки из федерального бюджета - компенсация недополученных доходов федеральными учреждениями культуры, чтобы сохранить коллективы. "Я напомню, что различного юридического статуса музеи, театры, кинозалы и так далее - в нашей стране их более 90 тыс. - получают поддержку за счет определенного уровня бюджетной системы. В каких-то регионах она была более выражена, в каких-то менее, но для федеральных учреждений мы в первую очередь приняли решение не сокращать государственное задание вне зависимости от того, выполняются показатели или нет", - отметила вице-премьер.

Она напомнила, что на встрече с деятелями культуры и искусства представители учреждений ставили вопрос о том, что нужно пересмотреть, даже без пандемии, подходы к планированию государственного задания для учреждений культуры. "Я имею в виду задачу не эскалировать необходимость зарабатывания на билетах, а все-таки обеспечить нашим гражданам доступность сферы культуры", - подчеркнула Голикова.

Поддержка творческих коллективов

Вице-премьер рассказала, что правительство будет помогать творческим коллективам беспрепятственно выезжать за рубеж на гастроли.

"Был поставлен ряд вопросов касательно тех ограничительных мер, которые продолжают действовать. Конечно, нашим коллегам очень хотелось бы, чтобы как можно быстрее были сняты ограничения по посещениям в 50% зала там, где они действуют, <...> а тем ведущим российским коллективам, которые выезжают за рубеж, очень важно иметь возможность свободного передвижения. Здесь есть ограничения даже не с нашей стороны, а со стороны наших зарубежных партнеров", - указала она.

Голикова добавила, что в ряде стран сейчас пытаются ограничить въезд не только из-за того, что у них продолжают действовать локдауны или более жесткие меры, но и ввести так называемые зеленые паспорта привившихся для пересечения границ и прочее.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам принимать какие-либо ограничительные меры по передвижению населения по многим обстоятельствам. "Не только из-за того, что не все страны имеют доступ к вакцинам, но и потому что это в любом случае ограничение прав и свобод граждан. Но, тем не менее, некоторые страны продолжают высказывать такие предложения. Мы договорились, что если будут возникать проблемы, мы готовы помогать нашим творческим коллективам преодолевать такие препятствия", - заключила вице-премьер.