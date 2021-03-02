Эксперты выяснили, сколько россияне в среднем тратят на подарок к 8 Марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чек подарков российских мужчин на 8 Марта в среднем составляет 2 600 рублей. Об этом сообщается в результатах опроса "Билайн Бизнес", проведенного 28 февраля среди 1 000 респондентов.

По данным исследования, средний чек у мужчин на один подарок к 8 Марта составил 2 600 рублей, у женщин - 1 107 рублей. При этом на каждую женщину в среднем приходится 4-5 подарков.

Женщины по-прежнему не любят спонтанностей и подарки в день праздника покупают лишь 5% опрошенных, в то время как среди мужчин эта доля составляет 16,2%, а делать сюрпризы в этот праздник нравится 65% мужчин, однако любят их получать лишь 56% женщин. В основном подарки за 1-2 дня покупают 48% женщин и 56% мужчин, но 37% женщин начинают задумываться о подарках гораздо раньше - за 2-3 недели, в то время как среди мужчин таких 22%.

По данным опроса, 78% женщин и 76% мужчин предпочитают покупать подарки офлайн. При этом заявляют, что они искренне любят праздник 8 Марта, 78% женщин и 50% мужчин.